Tarbes : ils se font passer pour des charpentiers et volent des bijoux

La police des Hautes-Pyrénées alerte sur une arnaque en cours dans le département. Il s'agit de faux charpentiers. La police a été prévenue que des gens qui se sont fait passer pour des faux charpentiers et en auraient profité pour dérober des bijoux chez des habitants du secteur de Tarbes. La police demande donc aux habitants d'être vigilants.

Les policiers de Tarbes ont déjà recensé plusieurs victimes dans cette affaire. Le procédé serait le même à chaque fois. Ces personnes prétendent être des charpentiers qui interviennent sur le toit du voisin. Soi-disant, ils doivent effectuer des réparations mais comme ils utilisent du mercure, ils doivent prendre des précautions.

Ces faux charpentiers conseillent alors aux habitants de placer en sécurité les bijoux en or qui peuvent être endommagés par le mercure. Ils prétextent devoir les mettre à l'abri dans le réfrigérateur. En réalité, ils en profitent pour dérober les bijoux. La police insiste : si vous avez le moindre doute il faut appeler le 17 et si possible relever le numéro de la plaque d'immatriculation de ces voleurs. Les policiers incitent aussi les victimes à porter plainte pour qu'une enquête soit menée.