Tarbes : la détresse d'un cascadeur sinistré après l'incendie de sa remorque de voitures

"J'ai tout perdu" se désole Leny Lafertin, Tarbais de 30 ans et cascadeur professionnel : son métier consiste à réaliser des spectacles avec des engins automobiles, le plus souvent des voitures qu'il a rénové et repeint lui-même. Un métier parti en fumée dans la nuit du 2 au 3 septembre dernier, dans l'incendie de la quasi-totalité des voitures qu'il possédait.

Sa cargaison de véhicules a totalement pris feu : les voitures étaient rangées sur une remorque, sur deux étages, et cinq d'entre elles ont été totalement détruites par les flammes. La remorque, elle aussi, a été très endommagée, ainsi que la caravane dans laquelle le cascadeur vit avec sa famille. Selon lui, il s'agit d'un incendie volontaire. Il a d'ailleurs porté plainte auprès des forces de l'ordre.

"J'ai perdu mon gagne-pain"

Le sinistre a fait près de 15 000 euros de dégâts selon le propriétaire des voitures. Aujourd'hui, il ne peut plus travailler, et son assurance ne peut pas l'aider car il n'était pas assez bien couvert. Il se retrouve donc complètement désemparé : "c'est tout mon matériel de boulot, c'est ce qui me faisait vivre, j'ai perdu mon gagne pain. De voir que tout flambe devant ses yeux, c'est une catastrophe".

Les voitures sont très endommagées, voire totalement détruites © Radio France - Flore Catala

Leny se dit "dégoûté", car ces véhicules, il avait mis près de trois ans à les acquérir pour monter ses spectacles. "Je me suis débrouillé tout seul, avec une seule voiture d'abord, en gagnant de l'argent petit à petit, et quand je vois trois ans de travail qui partent en cinq minutes en fumée, c'est très compliqué". Le cascadeur est désemparé, car il ne ne bénéficie pas d'aide pour remonter la pente, "je ne sais plus où aller" lâche le trentenaire, en expliquant ne pas savoir quoi faire pour se relancer.

Le Tarbais a partagé sa tristesse et sa colère sur les réseaux sociaux, et les internautes ont répondu par une vague de soutien : une cagnotte a été créée pour venir en aide au cascadeur. En quelques jours, elle a collecté près de 1.000 euros.