Tarbes : le procès en appel des frères Yéhia Zakareya pour tentative de meurtre

Mahmoud et Ahmed Yéhia Zakareya ont été condamnés en septembre 2021 à 13 et 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté de tué un jeune pour une dette de stupéfiant. Le procès en appel débute ce lundi

Le procès en appel des frères Yéhia Zakareya s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises dss Hautes-Pyrénées à Tarbes. Les deux sont jugés pour tentative de meurtre. Le 22 mai 2018 un jeune a reçu plusieurs coups de couteau en plein après-midi sur l’esplanade Vandenberghe à Billère, devant le stade du Bois d'Amour. Lors du premier procès en septembre dernier Ahmed et Mahmoud 34 et 32 ans ont été condamnés à 13 et 15 ans de réclusion criminelle. Ils ont fait appel de ce verdict. Lors de ce premier procès, les deux frères avaient nié leur intention de tuer ce jour là.

Pendant tout le premier procès, les deux frères ont raconté l'histoire d'une victime qui se jette sur un couteau. A les entendre c'est Elhadj qui était déchainé, et qui s'est jeté sur eux. Ahmed, l'ainé a voulu défendre son petit frère. Il a brandi le couteau, lame sortie, qu'il a tenu devant lui, comme on fait en escrime pour le tenir à distance. Mais il était déchainé et s'est blessé tout seul finalement.

Alors il y a ce que les deux frères disent, et il y a aussi le dossier et les constatations médico-légales : les impacts, les angles, les dégâts occasionnés ne collent pas avec la versions des deux accusés. Ils ont frappé à la tête et au thorax ; cinq coups de couteau en tout. Si Elhadj est encore vivant aujourd'hui, c'est grâce aux témoins de la scène, et notamment un jeune du quartier qui a effectué un point de compression en attendant l'arrivée des secours. Le procès doit durer toute la semaine. Verdict vendredi soir à Tarbes.