Tarbes : un homme mis en examen pour le meurtre de sa compagne

Le meurtrier présumé de Florence Gandil, 50 ans, est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint ce jeudi. Le 31 mars au soir, cet homme de 54 ans a battu sa compagne à mort. Quand la police est venue l’interpeller le premier avril au matin, il a tenté de blesser les policiers avant de se donner des coups de couteau. Il a été hospitalisé dans une état très grave. L’enquête a débuté alors qu’il était dans le comas. Depuis son état s’est amélioré, il a été enfin entendu cette semaine.

Une mise en examen signifiée à l'hôpital

Il est encore en réanimation aujourd'hui, il se remet de cette grave blessure qu’il s’est lui-même infligée. Il a tenter de se trancher la gorge. Plus de trois semaine après donc, il a été déclaré apte a répondre aux questions des enquêteurs. Il reconnait les violences, mais dit que son intention n’était pas de tuer sa compagne. Une position difficile à soutenir compte tenu du fait que celle-ci a subi des violences répétées ce soir là. Sans arme - tranchantes ou contondante - mais d’une extrême violence malgré tout, puisqu'il semble que la mort a été causée par plusieurs de ces coups.

L’instruction va maintenant tenter d’éclaircir tout ça et de détailler l’histoire de ce couple. Ils se fréquentaient depuis plus d’un an, avaient chacun un appartement mais vivaient quasiment ensemble chez l’un ou chez l’autre. Il y avait des tensions entre eux ces derniers temps semble-t-il.

C’est donc à l’hôpital de Tarbes que la juge d’instruction de Pau lui a signifié sa mise en examen. Il va être écroué mais il va rester à l’hôpital, compte tenu de son état de santé encore très fragile. Il est également poursuivi pour des violences aggravées sur les policiers qui l’ont interpellé.