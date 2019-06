Tarbes : un feu tricolore intelligent pour éviter les accidents

La ville de Tarbes va équiper d'ici six mois le boulevard Jean Raoul-Paul d'un feu tricolore intelligent. Il passera au rouge pour les voitures quand un piéton arrivera. En avril dernier, une femme avait été tuée sur cette 2x2 voies, où cinq accidents se sont produits depuis le début de l'année.

Tarbes, France

Comment éviter les accidents sur la 2x2 voies de Tarbes ?

En avril dernier, Fatima, 37 ans, avait été fauchée par une voiture alors qu'elle traversait le boulevard Jean Raoul-Paul, juste en face de la cité Mouysset où elle vivait. Une voiture avait dépassé un camion qui lui s'était arrêté pour la laisser passer. Cinq accidents se sont déjà produits depuis le début de l'année sur cette voie, limitée à 50km/h, où 15 000 voitures passent chaque jour, souvent en dépassant largement cette vitesse !

Les explications du maire Gérard Trémège sur ce feu tricolore intelligent Copier

Un feu intelligent

D'ici trois à six mois, un feu intelligent sera installé : il passera au rouge pour les voitures cinq secondes après l'arrivée d'un piéton à proximité, sans même avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Cela fonctionne grâce à la détection thermique. "Le dispositif a déjà été testé en périphérie de Toulouse et a fait ses preuves", assure le préfet Brice Blondel. Il ajoute : "On ne pouvait pas mettre de dos d'âne sur cet axe où passent des convois exceptionnels".

Le feu détectera la présence du piéton, passera au orange puis au rouge si le piéton est toujours à côté.

Les riverains un peu plus sereins

Pour garder une fluidité pour les voitures et préserver la sécurité des piétons, il y a aura un feu de chaque côté de la 2x2 voies, et sur le terre plein central. Les habitants de la cité Mouysset, qui restent marqués par la mort de Fatima, sont en partie rassurés.

L'avis des Tarbais autour du boulevard Jean Raoul-Paul Copier

La mairie de Tarbes va débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ce feu intelligent.