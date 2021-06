Tarbes : un homme interpellé pour les coups de fusil de la cité Solazur

Un homme de 30 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre ce vendredi en fin d'après-midi. Il est suspecté d’être l'auteur de ces coups de fusil, sur la voie publique, sur un parking de la cité Solazur à Tarbes. C'était le 20 novembre dernier vers 22h30. Il a tiré sur la voiture d'un homme, qui n'a pas été atteint, par miracle.

Des airs de règlement de compte

Ça ressemble à un traquenard. Le tireur a attendu. Il a pris la précaution de demander à un passant si c'était bien la personne qu'il voulait atteindre qui était dans cette voiture. Avant d'ouvrir le feu à trois reprises, avec un fusil de chasse. En réalité la police a très tôt identifié l'auteur de ces coups de feu, mais celui-ci est resté introuvable pendant plus de six mois. Il est très connu de la police et de la justice. Il a même un casier judiciaire qui relève du record : à 30 ans il compte 49 condamnations. Les enquêteurs privilégient la thèse d'un règlement de compte entre deux communautés. La victime, qui n'a pas été touchée par les tirs, est d'origine tchétchène.

Pendant toute sa garde à vue, le suspect a nié les faits. On ne sait rien donc sur ce qui a motivé ces trois coups de fusil de chasse en plein parking. L'homme devrait être écroué, après avoir été entendu par le juge d'instruction de Pau qui va désormais diriger les suites de cette enquête.