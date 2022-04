Tarbes : une adolescente de 15 ans hospitalisée après avoir consommé une drogue de synthèse

Une drogue de synthèse, bien plus puissante que le cannabis, appelée "Buddha Blue", circule en ce moment à Tarbes. Une collégienne de 15 ans été hospitalisée après en avoir consommé ce lundi.

"Le Buddha Blue" ou encore PTC pour "pète ton crâne" n'est pas une nouvelle drogue mais c'est la première fois qu'un cas de consommation est avéré dans les Hautes-Pyrénées. Une adolescente de 15 ans scolarisée à l'Institution Jeanne d'Arc à Tarbes a été hospitalisée après avoir fait un malaise ce lundi. Elle est sortie de l'hôpital dans la journée, sans séquelles. C'est un camarade qui l'a fait fumer avec une cigarette électronique, car cette drogue se consomme principalement sous forme liquide que l'on peut vapoter. Cet adolescent et son fournisseur, qui ne vient pas du même établissement scolaire, sont mineurs. Tous les deux ont été convoqués chez le juge des enfants.

Des effets nocifs pour la santé

Si la sensation première recherchée est l'euphorie, le "Buddha Blue" peut avoir des effets nocifs pour la santé : maux de tête, hallucination, vomissement, crise d'angoisse etc. Pour l'instant, les gendarmes de Tarbes ne savent pas exactement d'où vient cette drogue de synthèse, mais il semblerait que le "Budda blue" s'achète sur le darkweb, puis de revendeurs en revendeurs, se retrouve dans la main des plus jeunes. Il est très difficile pour les enquêteurs de trouver cette drogue car elle est incolore, inodore, et les tests salivaires classiques ne permettent pas de la détecter.