Tariq Ramadan a déposé plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre ses trois accusatrices

France

Tariq Ramadan a déposé plainte pour "dénonciation calomnieuse" et "dénonciation d'une infraction imaginaire" contre ses trois accusatrices ce vendredi 22 février a appris franceinfo auprès de son avocat Emmanuel Marsigny. Les trois séries de plaintes ont été déposées dans les villes de Montpellier, Rouen et Lille où vivent ses accusatrices, Henda Ayari, "Christelle" et Mounia Rabbouj.

Ramadan accuse à son tour

Ressorti de neuf mois de détention provisoire en novembre 2018, Tariq Ramadan est à ce jour toujours mis en examen pour deux viols, qu'il conteste fermement : le 9 octobre 2009 à Lyon par une femme surnommée Christelle dans les médias, et au printemps 2012 à Paris par une ancienne salafiste devenue militante laïque, Henda Ayari. La plainte de la troisième Mounia Rabbouj n'a, à ce jour, pas donné de poursuites judiciaires.

Après avoir nié catégoriquement les faits, parlant de "jeu de séduction" à distance, le prédicateur Suisse à changé de stratégie en admettant une relation sexuelle consentie avec chacune d'elles.