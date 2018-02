L'islamologue suisse Tariq Ramadan, mis en examen et écroué pour viols à la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, a été hospitalisé ce vendredi, a confirmé l'administration pénitentiaire. L'intellectuel affirme souffrir de la sclérose en plaques.

L'homme est détenu à Fleury-Mérogis depuis sa mise en examen le 2 février dernier. S'appuyant sur une première expertise médicale, ses avocats ont contesté son placement en détention provisoire. Pour ses défenseurs, l'état de santé de Tariq Ramadan n'est "pas compatible avec un maintien en détention". La cour d'appel de Paris a ordonné une nouvelle expertise médicale indépendante et rendra sa décision le 22 février.