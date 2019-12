Tariq Ramadan indésirable à Montpellier

Montpellier, France

L'islamologue et universitaire suisse Tariq Ramadan, mis en examen pour viol et viol sur personne vulnérable, devait assister à une conférence dans une mosquée de Montpellier le 28 décembre. Il avait été invité par l'imam de la salle de prières Mohamed Khattabi sur la thématique "le sens des épreuves personnelles et collectives".

L'annonce avait suscité beaucoup de réactions de la part de plusieurs élus de Montpellier. Ce mercredi 18 décembre, Michaël Delafosse, le candidat socialiste aux prochaines municipales en mars prochain, avait considéré la venue de Tariq Ramadan à Montpellier comme "choquante" et demandait à la mosquée de renoncer à son invitation. Philippe Saurel avait lui aussi vivement condamné l'annonce de la venue de l'universitaire suisse. Sur twitter, le maire de Montpellier avait affirmé que Tariq Ramadan n'était "pas le bienvenu à Montpellier" et indiqué avoir alerté les services de la préfecture pour faire pression contre l'organisation de cet événement.

Devant la polémique, les organisateurs n'ont pas tardé à réagir. L'association Aïcha et l'imam Mohamed Khattabi de la mosquée ont finalement renoncé quelques heures plus tard à cette invitation par un communiqué officiel. L'association assure avoir pris cette décision "afin de garantir le cadre paisible et serein de la commune".

Après des plaintes de plusieurs femmes en 2017, Tariq Ramadan a été mis en examen pour viol et viol sur personne vulnérable puis placé en détention provisoire pendant neuf mois, de février à novembre 2018. Relâché en novembre 2018, il est aujourd'hui en liberté conditionnelle.