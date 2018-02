L'islamologue Tariq Ramadan, mis en examen pour viols, reste en prison. La cour d'appel de Paris a rejeté, ce jeudi, son recours contre sa détention provisoire. Il est donc maintenu à la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Avant de se prononcer, la chambre de l'instruction avait désigné un expert médical, qui a jugé l'état de santé de l'intellectuel musulman compatible avec sa détention.

Tariq Ramadan a été écroué le 2 février. Il est poursuivi pour viols sur deux femmes, dont une personne vulnérable, des faits qui se seraient produits en 2009 à Lyon et en 2012. Il dit souffrir d'une sclérose en plaques et d'une neuropathie, et il a refusé, plus tôt dans la journée, de comparaître à cette audience à huis clos.