Tarn : deux adolescents en urgence absolue après un accident de la route

Une femme de 22 ans, pour une raison indéterminée, a perdu le contrôle de son véhicule, sur la RN 126 qui relie Toulouse et Castres à hauteur de la commune de Puylaurens.

Deux adolescents héliportés à Toulouse en urgence absolue

En début d'après-midi, la voiture a percuté un arbre avant de finir sa course en contrebas de la route. La conductrice a été hospitalisée à Castres dans un état grave alors que deux passagers, âgés de 13 et 17 ans, ont dû être désincarcérés et héliportés à Toulouse Purpan.

Ces deux adolescents, une fille et un garçon, se trouvent en urgence absolue.

Cet accident a mobilisé d'importants moyens avec notamment deux hélicoptères du SAMU sur place.