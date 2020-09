Tarn-et-Garonne : deux hommes retrouvés morts par arme à feu à Montricoux

Deux hommes de 25 et 32 ans ont été retrouvés morts ce dimanche matin, tués par balle, à Montricoux, à côté de Montauban (Tarn-et-Garonne). C'est la mère de la plus jeune des victimes qui a donné l'alerte. Mais les secours sur place n'ont rien pu faire.

Deux hommes, de 25 et 32 ans, ont été retrouvés morts, par arme à feu à Montricoux, au nord-est de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. C'est la mère du plus jeune d'entre eux qui a donné l'alerte à 8h15 ce dimanche matin. Les deux corps ont été découverts devant le domicile de ce jeune homme et de sa mère, chemin de Guirou.

Les pompiers et le SMUR Montauban sont intervenus, mais n'ont rien pu faire. Les deux hommes étaient déjà en arrêt cardiaque à leur arrivée.

La gendarmerie s'est également rendue sur place. On ne connait pas encore les raisons et les circonstances de ce drame.

Plus d'informations à venir