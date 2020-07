Tarn-et-Garonne: un marié à deux doigts de se noyer à Caussade

C'est une fête qui aurait pu virer au drame. Ce samedi en milieu d'après-midi, un repas de mariage se tenait à Caussade dans un haut restaurant gastronomique de la commune. La réception et la fête se passe bien jusqu'à ce qu'on retrouve le marié, un homme de 45 ans au fond de la grande piscine de l'établissement. Ce serait sa fille qui l'aurait aperçu, avant qu'un des conviés ne vienne à sa rescousse et le tire d'affaire.

Un simple malaise

Une fois arrivés sur place, les pompiers prennent aussitôt en charge le marié et le transportent vers le centre hospitalier de Montauban. Il souffrait alors d'un léger malaise selon les pompiers que nous avons contacté. La frayeur en tout cas est passée et l'homme de 45 ans se porte finalement sain et sauf. On ignore encore comment le marié a pu finir au fond de la piscine.