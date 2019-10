Tarn-et-Garonne : un père et son fils de deux ans sauvés des flammes par la voisine

Tarn-et-Garonne, France

Au moment où le feu s'est déclaré, vers neuf heures du matin mardi, dans le pavillon de cent mètres carrés, le père de famille dormait et ne s'est donc aperçu de rien. Son épouse était déjà partie au travail. Un incendie violent qui, heureusement, a attiré l'attention de la voisine. Celle-ci s'est donc précipitée pour venir tambouriner à la porte, réveillant l'occupant des lieux qui a pu sortir par la fenêtre emportant son bébé de deux ans. L'un et l'autre venaient d'échapper au pire. Le feu a entièrement détruit la maison malgré l'intervention d'une trentaine de pompiers. "Sans la voisine je n'ose imaginer ce qui se serait passé" confie le maire de la commune Gérard Fenié. Incommodés par la fumée le père et l'enfant ont été hospitalisés à Montauban.

Dans le village une chaîne de solidarité se met en place pour aider la famille qui a tout perdu. Les bonnes volontés peuvent se manifester à la mairie.