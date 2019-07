Tarn-et-Garonne : une voiture tombe dans un fossé, un mort et deux blessés graves

Un accident de la route a fait un mort et deux blessés graves ce lundi matin dans le Tarn-et-Garonne. Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie.

Tarn-et-Garonne, France

L'accident s'est produit sur la départementale 21 entre les communes de Corbarieu et Reyniès, au sud de Montauban. A 6h40 ce lundi matin, une voiture est tombée dans un fossé.

Un jeune homme de 20 ans est décédé. Les deux autres passagers de la voiture sont en état d'urgence absolue... Ils ont été immédiatement évacués vers l’hôpital de Montauban. Trois centres de secours des pompiers ont été mobilisés pour intervenir. Le SMUR de Montauban, les maires de Reyniès et de Corbarrieu étaient aussi sur place. On ne connaît pas encore les causes de l'accident...