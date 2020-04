Tarn : la filature du Parc à Brassac en grande partie détruite par un incendie

Plus de 50 pompiers luttent depuis mardi soir 7 avril contre un gros incendie à Brassac dans le Tarn. Une grande partie d’une filature aurait été détruite.

Les pompiers ont été plus de 50 sur place à Brassac, dans la nuit de mardi à mercredi.

Un incendie cette nuit dans une usine de Brassac. C'est la Filature du Parc, route de Sarrazy, qui a été détruite en partie par le feu mais qui n’a pas de victime.

Les pompiers ont été appelés peu après 23 heures ce mardi. Le service départemental d'incendie et de secours du parle "de 3000 m² en feu" sur une usine de 6000 m²". Les pompiers sont toujours sur place. Et cette nuit, plus de 50 pompiers sont venus notamment de Lacaune, Brassac, Castres. Les pompiers ont aussi fait usage d'un drone pour se repérer sur le site.