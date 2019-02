Dans le Tarn, la mère de Quentin Le Brun témoigne : "il paiera sa dette en France et je vais récupérer mes petits"

Labastide-Rouairoux, France

Véronique Le Brun vit depuis toujours ou presque à Labastide-Rouairoux à 20 km de Mazamet dans le sud du Tarn. Elle travaille dans l’éducation nationale à quelques kilomètres de là. Mais sa vie s’arrête en 2013, quand son fils part pour la Syrie. En 2014, elle découvre une vidéo de Quentin enrôlé par Daech. Sur ce film de propagande, son fils se fait appeler Abou Ossama al-Faranci. Le jeune homme y tient des propos violents à l’égard du peuple français et il brûle, au côté d’autres djihadistes français, son passeport.

"Serrer mon fils dans mes bras"

Après cinq ans d’attente, l’annonce de la localisation de son fils et du probable retour de tous les Français, c’est pour Véronique Le Brun le bout du tunnel, la fin du calvaire. Depuis quelques semaines, la maman de Quentin peut enfin penser à l’avenir.

"Il me tarde de serrer mon fils dans mes bras. Que ma vie reprenne. Elle s’est arrêtée il y a cinq ans. Après, _même s’il va en prison, j’ai espoir de récupérer mes petits-enfants_. Il accepte les conséquences. Pour moi, il sera en sécurité ici. Il fera de la prison parce qu’il est parti dans un pays en guerre. Il a été surpris, il voulait revenir, mais il ne pouvait pas. Il était bloqué. Les déserteurs là-bas, on leur coupe la tête."

En 2014, Quentin Le Brun apparait dans une vidéo de Daech. © Maxppp -

" On se parlait tous les jours"

Et pourtant pendant ces cinq ans, Véronique n’a jamais coupé le lien. Et elle serre dans ses mains la tablette offerte par son fils avant son départ.

"On communiquait par messages. On se parlait tous les jours. Il me parlait de la pluie, du beau temps. Quentin nous a toujours protégés. Il ne nous disait pas s’il avait mangé, s’il avait froid. Il nous disait qu’il allait bien pour qu’on ne s’inquiète pas."

Alors avec son mari Jacques Le Brun, la maman de Quentin commence à acheter des jouets pour ses quatre petits-enfants qu’elle n’a jamais vus. Deux garçons et deux fillettes de 6, 5, 3 et 2 ans.

"Ils vont voir papi et mamie en vrai. Parce qu’ils nous ont vu qu’en photos. Je vais récupérer mes petits. Je pense qu’ils vont les garder un peu à l’hôpital à cause du plan psychologique et parce qu’ils n’ont pas assez mangé. Mais j’espère qu’ils vont nous les donner ensuite. Et puis tonton, tatie, les cousines : tout le monde les attend."

"Ses amis d'enfance l'attendent avec impatience"

Des enfants qui pourront grandir ici à Labastide-Rouairoux, un village qui n’a jamais renié Quentin : "Mon fils, ses amis d’enfance, tout le monde l’attend avec impatience. Je n’ai pas été montré du doigt dans mon village. Je n’ai pas eu de méchanceté ici. "

Mais Véronique Le Brun sait qu’il va falloir encore se battre, avec ses avocats, et elle attend des nouvelles des autorités. "Parce que je ne sais pas s’il y a un Etat français. Personne ne nous contacte. On se bat nous même, avec une association. On ne nous avertira pas de toute façon."

Et si la Tarnaise parle aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle sait que faire exister son fils est une manière de lui donner une chance de plus de survivre et de revenir plus vite en France

Un autre Tarnais pourrait faire partie des djihadistes rapatriés : Thomas Barnouin, 37 ans, un vétéran du djihad. Converti à l'islam vers l'an 2000, il était apparu dans la filière dite d'Artigat (Ariège), une importante nébuleuse djihadiste dans laquelle ont gravité Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et Montauban en 2012, et les frères Clain, qui ont revendiqué les attentats du 13-Novembre pour l'EI. Condamné en 2009 pour une première tentative de rejoindre le djihad en Irak, il était reparti en Syrie en février 2014 avec sa femme et ses enfants.