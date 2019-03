Tarn : le très jeune arnaqueur jugé à Albi ce mardi

Albi, France

Styliste, pilote de moto, entrepreneur, gendarme. Des métiers qu'un jeune albigeois de 22 ans a prétendu exercé pendant des mois. Un jeune-homme mythomane, très doué pour la dissimulation et qui se servaient de multiples identités sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle pour escroquer ces victimes qui sont pour la plupart du temps de anciens amis ou des connaissances.

Ce mardi 12 mars, le tribunal d’Albi reproche le vol de petites sommes au jeune-homme. Quelques centaines d’euros volés avec la carte bancaire de ses amis qui l’hébergeaient. Des grands restaurants et casino ont aussi été volés via des chèques falsifiés pour des sommes plus conséquentes. Ce qui surprend dans ce dossier, c’est la capacité du très jeune-homme à duper même les établissements les plus aguerris. Huit plaintes ont été déposées ces derniers mois.

Mais il y a quelques semaines, le jeune homme a été condamné pour des faits similaires à Castres. Il a fait appel de cette condamnation. D’autres plaintes auraient aussi été déposés dans les départements autour de la méditerranée et notamment l’Hérault.

Le jeune-homme devait être jugé fin décembre, mais son avocate a demandé des expertises psychiatriques. Son avocate Céline Lavau tentera d'expliquer à la cour qu'il s'agit juste d'un quasi adolescent au mal-être immense qui prenait ses rêves pour la réalité.