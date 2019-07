Tarn : un bébé de 15 mois se noie dans une piscine privée

Graulhet, France

Il aura suffi d'un instant. Un bébé de 15 mois s'est noyé mercredi soir vers 19h dans une piscine privée route de Saint-Julien du Puy à Graulhet dans le Tarn. L'enfant a échappé quelques instants à la surveillance de ses parents.

Ce jeudi, le maire de Graulhet, Claude Fita, fait part de son émotion. "Je partage la douleur des parents. Je suis allé les voir pour leur offrir les services de la commune et voir comment les accompagner. Il y a aussi le département qui gère le niveau social parce qu'il y a d'autres enfants dans la famille et aussi l'éducation nationale où il existe des dispositifs qui sont prévus pour. Donc on essaie de les accompagner tous ensemble."

Chaque année, les noyades sont responsables de 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.