Tarn : un chasseur tué à Souel près de Cordes-sur-ciel pendant une battue

Tarn, France

Une battue dramatique dans les vignes de Souel, un petit village situé voisin de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. Les gendarmes ont passé une bonne partie de l’après-midi sur le site après la découverte du corps sans vie d’un homme de 74 ans.

L'auteur des faits toujours recherché

Un chasseur vivant dans un village voisin qui a été tué par un tir. On ne sait pas plus sur les circonstances. On sait toutefois que l’auteur des faits n’a pas encore été retrouvé.