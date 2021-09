Un couple retrouvé mort, tué par arme à feu à Sémalens près de Castres dans le Tarn

Deux personnes âgées sont décédées dans la commune de Sémalens, tout près de Castres dans le Tarn. Les gendarmes ont été appelés vers 9h15. Il s’agit, selon les premiers éléments de l’enquête d’un couple de nonagénaire qui a été tué par arme à feu.

Parquet de Castres

Un représentant du parquet de Castres est sur place et devrait communiquer rapidement sur les faits. Selon la Dépêche du Midi, il pourrait s’agir d’un homicide et d’un suicide. L’homme aurait d'abord tiré sur sa femme et se serait ensuite donné la mort.