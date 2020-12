Tarn : une cinquantaine de gendarmes, cinq plongeurs et un drône attendus pour tenter de retrouver Delphine

Toujours aucune nouvelle de Delphine. La mère de famille de 33 ans, infirmière à la clinique Claude-Bernard d'Albi n'a pas donné signe de vie depuis qu'elle a quitté son domicile la nuit du 15 au 16 décembre.

Autour de Cagnac-les-Mines (81) une cinquantaine de gendarmes vont à nouveau être engagés sur le terrain ce mardi, équipés d’un drône et épaulés par cinq plongeurs pour une exploration aquatique, dans le Tarn notamment. Ils vont vérifier les abords des barrages avec turbines et sonder les puits. Les plans d’eau sont nombreux dans le secteur de la disparition.

Une commune entière dans l'attente

Delphine serait partie de son domicile laissant son mari et ses deux enfants âgés de 18 mois et 6 ans. A Cagnac-les-Mines, petit village d’à peine plus de 2000 habitants, les gens se posent beaucoup de questions. Leslie est une voisine de la disparue :

C'est assez étonnant, comment peut-on laisser les enfants ? Une disparition dans la nuit, qu'est-ce-qui s'est passé ? On espère qu'on va la retrouver"

Le domicile de la mère de 33 ans portée disparue. © Radio France - Pascale Danyel

A quelques centaines de mètres du domicile de la disparue, un pavillon en cours de construction, les anciens font une pétanque et échafaudent toutes sortes d’hypothèses

Elle serait avec un autre homme ? Elle se serait suicider ? La troisième solution c'est la solution macabre"

Ici autour du boulodrome ils sont nombreux à avoir reçu la visite des gendarmes pour l’enquête de voisinage.

Ils ont fait le tour de la maison. Ils ont regardé partout"

Jean-Louis croit savoir que le chien des gendarmes perd la trace de la disparue subitement à hauteur d’un stop :

Ils ont fait sentir les vêtements, ils sont montés sur la route. Puis à un endroit, au stop, le chien s'est bloqué"

Le maire Patrice Norkowski réfléchit à une éventuelle cellule psychologique si ses administrés lui en font la demande. Il est lui-même très affecté par cette disparition.

Le maire de Cagnac-les-Mines Patrice Norkowski. © Radio France - Pascale Danyel

Cela nous touche au plus profond de notre cœur. J'en ai même de l'émotion. Ma première pensée va à ses enfants Louis et Elia, à sa famille et ses proches dans l'attente depuis plus de cinq jours.

Le procureur de la République d'Albi ne livre aucun détail sur l’enquête en cours pour disparition suspecte.