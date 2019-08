Tarn : une trentaine de vols autour de Gaillac et Albi, quatre jeunes arrêtés

Albi, France

Quatre personnes arrêtées par les gendarmes d'Albi et de Gaillac. Elles sont soupçonnées d’avoir commis une trentaine de vols au mois de juillet. Des vols dans des voitures, des cambriolages, des vols de carburants. Un véhicule a même été dérobé à Rodez, mais la plupart des faits ont été commis entre Gaillac et Albi.

Trois jeunes-gens et un mineur

Les gendarmes ont mis en place des patrouilles de nuits pour tenter de mettre la main sur le réseau. Les quatre personnes, 3 jeunes-gens et un mineur, ont été arrêtées mercredi 31 juillet et jeudi 1er aout. Un seul a été placé en détention provisoire. Deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire et le plus jeune a été présenté au juge pour enfant.

L'enquête se poursuit pour pouvoir, peut-être, imputer d'autres faits à la bande et aussi restituer le plus d'objets possible aux victimes.