Tarnac : la justice écarte définitivement la qualification de terrorisme

La Cour de cassation a confirmé ce mardi l'abandon des poursuites pour terrorisme du groupe de Tarnac. Les huit personnes encore mises en examen dans l'affaire seront donc bien jugées par un tribunal correctionnel.

Il appartenait à la Cour de cassation de trancher, elle l'a fait ce mardi. La Haute cour a rejeté le pourvoi du parquet général qui contestait le jugement de la cour d'appel de Paris en juin dernier. Cette dernière avait estimé qu'il n'y avait pas de caractère terroriste dans les actes commis en 2008 par le groupe dit "de Tarnac" et abandonnait les poursuites à caractère terroriste à l'encontre de plusieurs membres du groupe dont Julien Coupat. William Bourdon, avocat d'Yldune Lévy, ex-compagne de Julien Coupat rappelle le caractère essentiellement politique de cette affaire. Et qu'aujourd'hui "on revient au droit et au bon sens. Il était donc grand temps que cette décision intervienne"

Huit personnes encore mises en examen dans ce dossier

Les huit personnes qui sont toujours mises en examen attendent désormais leur procès devant un tribunal correctionnel. Un goût amer cependant pour Benjamin Rosoux, l'un des mis en examen, qui avec d'autres, souhaitait avoir un procès en assises. Un procès en assises "aurait permis de faire comparaître les policiers de l'anti-terrorisme, ce qui nous aurait permis de faire la lumière sur les dessous de cette affaire". Ce qu'un procès en correctionnel ne permettra pas. C'est pour eux "une sortie par la petite porte" estime Benjamin Rosoux. Quatre des mis en examen, dont Julien Coupat, comparaîtront pour association de malfaiteurs. Les autres pour des délits mineurs, notamment pour avoir refusé des prélèvements ADN ou pour falsification de documents administratifs. Les procès pourraient avoir lieu cette année ou au début de l'année 2018.