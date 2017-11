Tarnos : les inscriptions pacifistes à nouveau visibles sur le monument aux morts

Des phrases pacifistes gravées sur le monument aux morts, qui avaient fait scandale dans les années 20, ont refait leur apparition 94 ans plus tard, ce samedi à Tarnos, Et cette fois sans polémique aucune.

Comme prévu, des inscriptions pacifistes ont fait leur réapparition ce samedi sur le monument aux morts de Tarnos, 94 ans après leur disparition. Gravées au début des années 1920, ces phrases pacifistes avaient alors créées le scandale, et l'Etat les avait fait enlever en 1923. La municipalité actuelle de Tarnos a décidé, près d'un siècle plus tard, de les faire réinscrire. L'inauguration avait lieu ce samedi, dans le cadre des commémorations du 11 novembre.

Les anciens combattants favorables à ces inscriptions

Et cette fois, personne n'a rien trouvé à y redire. Des anciens combattants ont assisté à la cérémonie. "C'est normal que les inscriptions reviennent maintenant" estime un habitant de Tarnos, ancien de la guerre d'Algérie. "Le regard a changé, c'est bien que ce soit réinscrit" disait un ancien de la guerre du Golfe. "Le temps et le bon sens ont fait leur chemin. Les idées pacifistes se sont propagées et c'est une bonne chose" a commenté de son côté le maire PCF de Tarnos, Jean-Marc Lespade.

A l'époque, pourtant, au début des années 1920, l'affaire avait fait grand bruit, remontant même jusqu'au Sénat. Ces inscriptions avaient coûté sa place au maire communiste de l'époque, démis de ses fonctions par le préfet parce qu'il avait refusé de les faire effacer. Et c'est l'Etat qui, en 1923, avait fait intervenir une entreprise pour enlever ces inscriptions, jugées alors offensantes pour la mémoire des morts. Aujourd'hui pourtant ces phrases semblent faire consensus. Elles sont gravées sur les 4 faces du monument :