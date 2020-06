Tarnos : l'homme fauché par le train se baladait sur les rails

Ce dimanche soir, un homme est mort alors qu'il se trouvait sur les voies au niveau du passage à niveau piéton à Tarnos, au bout de l'impasse de l'Aquitaine, derrière le Lycée Ambroise Croizat.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme ne faisait pas que traverser au niveau des rails, mais se baladait. Son vélo dans une main, la laisse de son chien dans l'autre, il se promenait en cette fin de soirée vers 22h.

Des voisins qui l'ont aperçu s'engager sur les voies et l'ont prévenu du danger qu'il encourait. L'homme les aurait alors rassuré, avant de poursuivre sa route. Quelques minutes plus tard, un TGV en provenance de Paris et en direction d'Hendaye le happait et le fauchait. Lui et son chien sont morts sur le coup.

L'homme était âgé de 73 ans et vivait à Boucau. Il était sous curatelle.

La brigade de gendarmerie de Dax à qui l'affaire a été confiée poursuit son enquête.