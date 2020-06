Tarnos : une voiture percute un transformateur électrique, jusqu'à 1.500 foyers sans lumière

Dans la nuit de ce mercredi, une voiture a violemment percuté et détruit un transformateur électrique à Tarnos. Au plus fort de la coupure, jusqu'à 1.500 foyers n'avaient plus d'électricité. ENEDIS assure que le courant sera remis pour tout le monde d'ici ce jeudi soir.