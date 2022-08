Tartigny : un homme de 36 ans interpellé par le GIGN pour des faits de violences volontaires

On en sait plus sur l'interpellation d'un homme de 36 ans par le GIGN, à son domicile de Tartigny, dans le nord de l'Oise. Le parquet de Beauvais indique à France Bleu Picardie que ce trentenaire s'est retranché avec son fils âgé de 3 ans, à la suite d'un différend avec son ex-compagne, "au cours duquel il aurait commis des violences à l’encontre de cette dernière, précise le parquet. Le frère de son ex-concubine, également présent pendant une partie des faits, aurait tenté de s’interposer. La veille, le mis en cause aurait dérobé le téléphone de son ex-concubine".

L'homme placé en garde à vue pour vol et violences volontaires

L’intervention du GIGN s’est déroulée sans incident, indique la procureure de Beauvais, Caroline Tharot, à France Bleu Picardie. L'enfant a été remis à sa mère et le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue pour, à ce stade, "vol, violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail commises avec usage ou menace d’une arme et violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail commises par l’ex-concubin de la victime", détaille le parquet.

L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances.