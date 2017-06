Taulignan : reconstitution du meurtre de Dominique Bonnet

Beaucoup d'émotion, ce lundi, quartier des Auzières à Taulignan, dans le Sud Drôme lors de la reconstitution du meurtre de Dominique Bonnet. Le voisin de la victime, qui est le meurtrier présumé, et sa compagne de l'époque ont rejoué la scène pendant 2h30.

Une vingtaine de gendarmes ont été déployés, ce lundi, pour la reconstitution du meurtre de Dominique Bonnet, dans le quartier des Auzières à Taulignan, dans le Sud Drôme.

Vingt-trois gendarmes mobilisés

23 gendarmes mobilisés, ce lundi, pour la reconstitution du meurtre de Dominique Bonnet, à Taulignan. © Radio France - Mélanie Tournadre

Pour cette reconstitution, vingt-trois gendarmes de la compagnie de Nyons ont été déployés à l'intérieur de la maison qu'occupait Dominique Bonnet à l'époque ainsi que dans le quartier des Auzières. Le meurtrier présumé, très ému tout au long de la reconstitution qui a duré 2h30, et sa compagne au moment du meurtre ont rejoué la scène de ce 15 juin 2015.

A l'intérieur de la maison et dans le jardin, ils ont refait les gestes du jour du meurtre pour permettre au juge d'instruction, aux magistrats et aux avocats de mieux comprendre le déroulement des événements. Cette reconstitution a suscité une certaine émotion dans ce quartier tranquille, toujours sous le choc de ce meurtre qui date de deux ans. "Ça nous a fait un véritable choc ; ça été très dur dans le quartier" explique un voisin.

"Ça a jeté un froid dans le quartier, on ne se doutait pas que ça pouvait arriver ici, on a encore du mal à réaliser aujourd'hui"

Un adultère qui tourne à la catastrophe

Le 15 juin 2015, à 8h30 du matin, le meurtrier présumé, alors âgé de 67 ans, voit la voiture de sa compagne devant la maison du voisin, âgé de 66 ans. Leurs deux maisons sont à quelques mètres l'une de l'autre, elles ne sont séparées que par une haie et un petit chemin. Il décide d'aller voir ce qui se passe et lorsqu'il entre dans la maison de Dominique Bonnet, il les découvrent dans une position qui ne laisse aucune place au doute.

Les deux voisins se battent, le "mari trompé" sort un canif de sa poche ; le voisin est touché au thorax, il meurt quelques minutes plus tard. Le meurtrier présumé se rend alors rapidement aux gendarmes.

Deux analyses opposées

"Mon client a eu des gestes de défense pendant l'altercation, c'est un enchaînement des choses qui a conduit à ce drame absolu ; l'intention de tuer n'existe absolument pas dans ce dossier" explique Maître Ceyte, avocate du meurtrier présumé. L'autre avocat du meurtrier présumé, Maître Desnoyer insiste : "l'auteur est_ encore sous le choc deux ans après_".

"C'est un dramatique accident qui dépasse son auteur"

L'analyse est très différente du côté de Maître Pénard, qui représentait, sur cette reconstitution, Maître Fort, avocat de la femme et de la fille de la victime : "le meurtrier présumé envoie un coup de couteau véritablement, non pas dans un geste de défense et ce coup de couteau est sûrement le coup mortel, c'est un geste qui manifeste une intention de tuer à ce moment là" explique Maître Pénard.

"Il y a un geste volontaire, un coup de couteau donné avec force qui manifeste une intention de tuer"

Les avocats semblent, en revanche, d'accord sur le fait qu'"il n'y avait pas de préméditation".

Mis en examen pour homicide volontaire, le meurtrier présumé a été remis en liberté sous contrôle judiciaire en février 2016, après huit mois de détention provisoire. Il n'habite plus dans le quartier des Auzières à Taulignan. La date de son procès n'est pas encore connue.