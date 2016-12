Taxe sur le fioul au 1er janvier : les livreurs débordés

S'il y a une profession qui ne chôme pas en ce moment, c'est bien celle des livreurs de fioul. Ils sont sollicités de toute part par les clients qui ont choisi ce mode de chauffage pour éviter la nouvelle taxe qui s'appliquera au mois de janvier.

Le 1er janvier amène son lot de résolutions et ses hausses de taxes. Cette année, comme beaucoup d’autres choses, le fioul domestique va connaitre une nouvelle augmentation, conséquence directe de la hausse de la TICPE, la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques. L’augmentation devrait être d’environ 27 euros pour 1000 Litres de fioul domestique.

Livraison de fioul dans le secteur de Badonviller © Radio France - Mohand Chibani

En zone rurale, le chauffage au fioul concerne une maison sur trois

Vite, il faut donc faire vite avant l’application de la hausse. Les Livreurs de fioul sont très sollicités à l’image de Manuel Bouvery, gérant avec son frère d’une entreprise familiale à Cirey sur Vezouze.

« Depuis environ 15 jours, mes livreurs ne font plus que ça quasiment, une tournée de livraison le matin et une autre l’après-midi mais ce n’est pas la première augmentation puisque depuis 3 ans, à chaque 1er janvier, la taxe augmente mais comme d’habitude les gens appellent à la dernière minute pour qu’on leur fasse le plein avant l’application de l’augmentation. Certains ont pourtant de quoi tenir encore.

Lorsque le prix du fioul atteignait 1 euros, c’est vrai que la facture pouvait être salée mais aujourd’hui les prix restent encore raisonnables, une maison bien isolée chauffée au fioul peut s’en tirer avec 1000 euros par an, ce qui n’est pas excessif.

Ici nous sommes dans une zone rurale, le chauffage au fioul concerne une maison sur trois »

L’entreprise Bouvery livre des clients jusqu’à 50 kilomètres à la ronde et ce jeudi matin c’est dans le secteur de Badonviller que l’un des livreurs est affairé. Les clients se sont passés le mot et veulent tous être livrés avant le 1er janvier, c’est le cas de cette vieille dame âgée de 95 ans qui souhaite préserver son anonymat « Moi je me fais livrer deux fois par an et là j’anticipe l’augmentation. C’est de plus en plus cher, j’ai une cuve de 1000 litres et je m’en tire pour environ 1300 euros par an quand le prix du fioul est bas, ce qui n’est pas toujours le cas »

Les clients remplissent leur cuve à ras bord © Radio France - Mohand Chibani

En 2014, la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques) s'élevait à 67,92 euros pour 1000 L de fioul, en 2017, elle s'élèvera à 142,68 euros pour 1000 L. Les prix peuvent varier en fonction du prix du baril de pétrole qui a tendance à augmenter également.