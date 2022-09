Taxe sur les superprofits : ce qu'il faut savoir de cette idée de l'opposition qui embarrasse le gouvernement

Les députés lancent ce mardi une série d'auditions sur le sujet des "superprofits" avec en ligne de mire l'examen du projet de budget au Parlement à l'automne. Cette "mission flash" annoncée en juillet par le président de la commission des finances, Eric Coquerel (LFI), comprend huit membres de différents groupes politiques et doit achever ses travaux début octobre. Cette mission doit se pencher sur "les entreprises pétrolières, gazières et du transport maritime qui ont dégagé des profits exceptionnels pendant la crise". L'idée d'une taxe séduit les oppositions mais embarrasse le gouvernement. Voici ce qu'il faut savoir sur ces "superprofits".

Qu'est-ce que c'est ?

"Je ne sais pas ce que c'est les superprofits". Cette déclaration de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, devant les adhérents du Medef le 30 août dernier a fait beaucoup couler d'encre. Principalement dans le camp de la gauche, favorable à une taxation de ces superprofits. Mais de quoi s'agit-il ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les cours du pétrole et du gaz ont fortement augmenté. En conséquence, le chiffre d'affaires et les bénéfices des grands groupes de l'énergie se sont envolés. A titre d'exemple, le groupe TotalEnergies a vu son bénéfice net du deuxième trimestre 2022 plus que doubler, pour atteindre 5,7 milliards de dollars contre 2,2 milliards à la même période l'annnée dernière.

Les groupes de l'énergie ne sont pas les seuls à s'être considérablement enrichis. C'est aussi le cas du transport maritime. L'exemple le plus criant est celui du groupe français CMA CGM, l'un des principaux acteurs du marché, qui a enregistré un bénéfice net de 7,2 milliards pour le seul premier trimestre 2022, soit une augmentation de 243% par rapport au premier trimestre 2021 ! D'où l'expression de superprofits, un bénéfice réalisé par une entreprise grâce à une situation extérieure et qui ne provient pas des compétences et du savoir-faire de ladite compagnie. Comme une guerre et ses conséquences sur l'économie ou la forte reprise de l'activité après l'épidémie de Covid, par exemple.

Comment ça marche ?

Toute la difficulté est de réussir à différencier ce qui relève des superprofits et ce qui provient d'investissements réalisés en amont par une entreprise et qui paient enfin leurs fruits. Pour le camp de la gauche, favorable à une taxation de ces profits exceptionnnels, cela ne concernerait que les entreprises domiciliées en France. Mais elle serait distincte de l'impôt sur les sociétés. Le taux de l'impôt sur les sociétés a diminué de 33 à 25% au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui souhaitait rendre avec cette baisse la France plus attractive pour les entreprises.

Qui y est favorable ?

En France, cette taxe sur les superprofits séduit des députés au profil politique différents.

A gauche, chacun a sa petite idée pour utiliser l'argent récolté : rendre du pouvoir d'achat aux Français, financer la transition énergétique, augmentation du salaire des fonctionnaires et des pensions de retraite, etc. Concernant le mode de calcul, les députés de la Nupes proposaient de taxer à 25% les bénéfices des entreprises pétrolières, gazières, autoroutières et de transport martitime qui réalisent une chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros. Rejetée de peu par l'Assemblée nationale, leur proposition estimait à un peu plus de 10 milliards d'euros le pactole.

Mode de calcul différent proposé par les sénateurs centristes. Ils souhaitent que les entreprises qui ont vu leur bénéfice net de 2021 supérieur de 20% à la moyenne des trois années 2017, 2018 et 2019 soient taxées. Une ponction de 20% serait opérée sur la différence entre les deux montants. Mais les sénateurs centristes n'ont pour l'instant pas chiffré les recettes potentielles.

De son côté, le Rassemblement national souhaitait une taxation à hauteur de 50% des bénéfices.

Quels pays ont déjà mis en place un système équivalent ?

C'est l'Italie qui a dégainé la première. Dès mars 2022, nos voisins transalpins ont mis en place une taxation de 10% sur les groupes énergétiques. Le Royaume-Uni a également franchi le pas en annonçant fin mai une taxe de 25% sur les bénéfices. En Espagne, une taxe similaire doit voir le jour et le gouvernement espère récupérer deux milliards d'euros. La plupart des pays européens ont suivi les préconisations de l'ONU et de la Commision européenne pour mettre à contribution les profits exceptionnels.

En Allemagne, une réflexion est en cours alors que le pouvoir a promis de soutenir les efforts européens pour imposer une contribution obligatoire des entreprises énergétiques. De son côté, le gouvernement français a martelé que les Allemands ne proposaient "absolument pas" une taxe mais qu'il s'agissait d'une contribution qui cible "les entreprises qui bénéficient du prix du gaz alors qu'elles produisent de l'électricité à partir du charbon, du nucléaire ou d'énergies renouvelables". "C'est exactement ce que la France fait (...) Les mécanismes ne sont pas forcément les mêmes, mais la logique l'est (...) et elle ne relève en rien de la fiscalité", a tenté de déminer le ministère.

Et la France ?

Au sein même de l'exécutif français, on est divisé sur la question. Bruno Le Maire ne veut pas en entendre parler tandis que la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré ne pas vouloir "fermer la porte" à cette idée. A l'occasion du l'examen du projet de loi de finances rectificatives, une douzaine d'amendements ont été déposés par les oppositions, tous repoussés.

Au PS, Olivier Faure indiquait à la fin de l'été qu'il souhaitait proposer à la rentrée un "référendum d'initiative partagée" afin "d'obliger le gouvernement à avoir un débat sur cette question". Mais le gouvernement est bien embarrassé par la question puisqu'Emmanuel Macron avait fait la promesse durant la campagne présidentielle de ne pas augmenter les impôts, voire plutôt de les baisser.

Le président de la République compte plutôt déplacer le débat au niveau européen, tout en refusant d'employer les mots "taxes" ou "superprofits". Les états membres de l'UE travaillent actuellement sur une "contribution" sur les "bénéfices inattendus". Les sommes dégagées seraient ensuite réparties pour amoindrir la hausse des cours de l'énergie subie par les ménages et les entreprises.

En quoi consiste la mission flash ?

La série d'auditions qui débute ce mardi aura pour but "d'éclairer le débat" afin de pouvoir "aboutir à un diagnostic clair car le sujet est compliqué" explique David Amiel (Renaissance, majorité présidentielle), co-rapporteur avec l'insoumis Manuel Bompard. Les auditions, retransmises en direct sur le site de l'Assemblée, démarreront mardi avec le PDG de l'Ufip Énergies et Mobilités, qui regroupe les grands groupes pétroliers en France.

Suivront des responsables de Shell, Avia, ainsi que des filiales de groupes de la grande distribution chargées de l'achat de pétrole. Le 20 septembre seront entendus l'Union des entreprises de transport et logistique de France (TLF), les organisations syndicales du secteur du pétrole et un directeur général adjoint d'Engie. La commission doit achever ses travaux début octobre.