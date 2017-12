Télécabine en panne : opération de sauvetage de grande ampleur à Chamrousse

Par Alexandre Berthaud, France Bleu Isère et France Bleu

Près de cent soixante personnes ont été bloquées et évacuées ce samedi à Chamrousse (Isère). Les secouristes de la CRS Alpes, la Sécurité Civile, et les service des pistes ont été mobilisés. On ne connait pas encore l'origine de la panne de la remontée mécanique.