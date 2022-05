Téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement : ce qui a changé depuis le féminicide de Mérignac

Un an jour pour jour après le féminicide de Chahinez à Mérignac, la procureur de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie, dévoile ce mercredi comment le drame a bouleversé le monde judiciaire et la gestion des affaires de violences conjugales.

Brûlée vive par son ex-mari en pleine rue, le 4 mai 2021 à Mérignac, la mort de Chahinez Daoud a révélé "une série de défaillances" et de "dysfonctionnements" dans le suivi judiciaire du suspect. Un an, jour pour jour, après les faits "particulièrement horribles", Frédérique Porterie, la procureur de la République de Bordeaux, détaille ce qui a changé depuis dans le traitement des dossiers de violences conjugales.

"Ce drame a conduit les pouvoirs publics à doter les parquets de moyens supplémentaires"

Quatre fois plus de téléphones grave danger depuis le féminicide de Chahinez

Malgré plusieurs plaintes déposées à l'encontre de son ex-mari, déjà condamné pour violences conjugales, Chahinez Daoud n'a jamais reçu de téléphone grave danger (outil à la disposition du parquet). Suite au rapport accablant de la mission d'inspection diligentée après le drame de Mérignac, le gouvernement avait annoncé la mise à disposition de 3.000 de ces téléphones d'ici début 2022.

Nous étions à 27 téléphones grave danger (avant le féminicide de Mérignac, ndrl). Nous en avons aujourd'hui 117 sur l'ensemble du ressort du tribunal de Bordeaux" (Frédérique Porterie, procureur de la République de Bordeaux)

Six fois plus de bracelets anti-rapprochement (BAR)

Après le féminicide de Mérignac, le nombre de bracelets anti-rapprochement (dispositif du ressort d'un juge du siège) a également été sensiblement augmenté au sein de la juridiction de Bordeaux. Au printemps 2021, "il y en avait trois ou quatre contre une vingtaine qui sont aujourd'hui actifs", ajoute Frédérique Porterie. Les bracelets anti-rapprochement "n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs", rappelait Eric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, juste après le drame, le 7 mai 2021.

"C'est vrai que [la mort] de Chahinez nous a conduit à nous interroger collectivement sur la façon d'améliorer encore davantage un système à la fois policier, judiciaire et d'investigations qui permettent d'éviter ce type de ce type de drame", indique la procureur de la République.

Une meilleure coordination entre services

L'augmentation des moyens alloués aux parquets a également permis la nomination d'une juriste assistante au parquet de Bordeaux. Celle-ci travaille "auprès de l'ensemble des magistrats du parquet pour faire une évaluation à 360 degrés de toutes les situations qui sont portées à notre connaissance."

"Les choses ont changé en ce que aujourd'hui, les services de police et de gendarmerie se sont aussi réorganisés"

La procureur de la République assure par ailleurs que la communication entre la police et le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde s'est améliorée. Les enquêtes des ministères de l'Intérieur et de la Justice sur l'affaire Chahinez avaient mis en lumière l'absence d'échanges "entre services compétents", notamment entre les forces de l'ordre et le SPIP.

à lire aussi Féminicide de Mérignac : un rapport pointe les failles de l'enquête, le gouvernement annonce des mesures

Des unités de police spécialisées dans les violences conjugales

Après le féminicide de Mérignac, le gouvernement a également déployé "les fameuses cellules d'atteinte aux personnes en zone gendarmerie. Il y en a une dans chaque compagnie", explique Frédérique Porterie.

"Au niveau de la Direction départementale de la sécurité publique, il y a eu la création d'unités spécialisées en matière de violences conjugales dans chacune des divisions de la DDSP. Une cellule spécialisée dans les violences conjugales a également été créée au sein de la sûreté départementale".

Les plaintes pour violences conjugales en forte hausse

Avant le drame de Mérignac, les confinements successifs avaient déjà permis d'observer une augmentation des violences intrafamiliales. La procureur de la République de Bordeaux confirme cette augmentation des plaintes (1988 plaintes en 2019, 3289 en 2021, 951 depuis le 1er janvier 2022).

Y a-t-il plus de sévérité à l'encontre des auteurs de violences conjugales ? Frédérique Porterie préfère parler d'une "politique pénale très dynamique" avec 1006 déferrements de conjoints violents en 2021 (+64% par rapport à 2019).

à lire aussi Féminicide de Mérignac : cinq policiers sanctionnés en conseil de discipline

Pas encore de date pour le procès aux Assises de la Gironde

Enfin, le parquet de Bordeaux indique que l'instruction du féminicide de Mérignac est "toujours en cours".

"Il y a un juge d'instruction qui est saisi de l'affaire et je n'ai pas d'éléments à donner sur l'issue pour le moment de cette enquête", affirme Frédérique Porterie.