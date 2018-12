Téléthon 2018 : "C'est difficile d'être en fauteuil ", Guillaume est atteint de la myopathie de Duchenne

Le coup d'envoi du Téléthon 2018 sera donné ce vendredi soir. Une 32e édition placée sous le signe des espoirs de guérison. Ce sera 30 heures de direct sur France Télévisions et des milliers de manifestations à travers la France pour récolter des dons avec un seul numéro de téléphone à retenir : le 3637.

En Alsace, plus de 200 manifestations sont organisées, avec de nombreux défis.

Guillaume Schmitz a 24 ans, cet étudiant en infographie est atteint depuis l'âge de 6 ans et demi de la myopathie de Duchenne, elle provoque une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Il est en fauteuil depuis qu'il a 9 ans. Il soutient chaque année le Téléthon.

Guillaume est un garçon plein de vie. Il ne se plaint jamais, malgré un handicap qui le fait souffrir tous les jours. Au fil des années, la maladie a progressé, il ne bouge que quelques doigts et a 20% de capacité respiratoire. Pour cela, il prend trois médicaments pour le cœur.

La vie sociale, c'est de qu'il y a de plus important. J'aime bien aller voir les matches de handball, aller au cinéma, jouer aux jeux vidéos et la cuisine j'aime bien ! " - Guillaume Schmitz

💛 #Téléthon2018 : RDV les 7 et 8 décembre sur les écrans de @Francetele , sur le web, partout en France et à l'étranger avec @ObispoPascal notre parrain ! D'ici là, suivez les coulisses, les préparatifs et les exclus sur https://t.co/ZdLpY5BmM0 ! Nous comptons sur vous ✌ pic.twitter.com/9Y6GhXiN1N

Comme Guillaume ne se laisse jamais abattre, il multiplie les activités : les jeux vidéos, les matches de handball qu'il aime aller voir, c'est le supporter numéro 1 de l'équipe de Sélestat. Il réalise le flocage des maillots de son équipe favorite.

C'est sa maman Manuella, son papa et sa sœur qui sont auprès de Guillaume. Tous les jours, il a aussi les auxiliaires de vie qui lui rendent visite. Ce qu'espèrent Guillaume et sa famille, c'est que la recherche progresse pour trouver un médicament contre sa maladie.

Il nous donne du peps ! Quand lui va bien, nous on va bien. Lui ne se plaint jamais, nous on a pas à se plaindre non plus" - Manuella, maman de Guillaume