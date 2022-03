Téléthon 2021 : 671 526 euros récoltés dans la Somme

On connait les chiffres officiels des dons pour l'édition 2021 du Téléthon. 85 933 166 euros ont été récoltés dans toute la France. Un peu moins de 6 millions dans la région des Hauts-de-France et 671 526 dans le département de la Somme.

"Les gens ont été généreux mais on n'en est pas au stade où l'on était en 2019 (ndlr : 87 millions d'euros avaient été récoltés dans toute la France). C'est forcément mieux qu'en 2020 et je dirai que cette année encore il y a eu des annulations de manifestations à cause du Covid", détaille Régine Muller. C'est la référente de l'AFM-Téléthon dans le département de la Somme. "C'était une bonne reprise et je pense qu'en 2022 on sera parfait et on retrouvera tout ce qui était fait sur le département", conclut-elle.