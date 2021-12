Téléthon : Gilles Bouzin, atteint de la myopathie de Decker, salue "la solidarité"

Gilles Bouzin, parrain du Téléthon dans le nord du Tarn pour cette édition 2021, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin. A 47 ans, ce papa de deux enfants est atteint de la myopathie de de Decker.

"Le téléthon représentait ce que je n'aime pas : ma maladie"

A l'âge de six ans, on lui diagnostique cette maladie génétique qui touche les membres inférieurs. Une maladie évolutive qui concerne également ses frères. Gilles Bouzin, malgré le risque, a décidé de faire des enfants. Il en a deux aujourd'hui : "J'en étais conscient mais je me dis qu'avec l'évolution de la médecine on aura des résultats. Pendant un moment, le téléthon représentait ce que je n'aime pas : ma maladie. J'ai toujours donné financièrement mais depuis que j'ai des enfants, j'ai envie de m'engager et de donner aux autres."

Gilles Bouzin compte beaucoup sur la recherche pour offrir aux enfants un avenir meilleur : "Depuis 2020, beaucoup de progrès ont été faits. Des enfants vivent, et mieux qu'avant. C'est important que tout le monde se mobilise." Et c'est le cas selon lui. "Oui les gens sont prêts à donner. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure mais il y a beaucoup de solidarité. Beaucoup de gens donnent, c'est déjà très important."

Dans le Tarn, de nombreuses actions auront lieu en ce weekend de Téléthon. Notamment à Albi ou Réalmont. Un numéro à composer samedi et dimanche pour aider la recherche : le 3637.