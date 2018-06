Saint-Alban, France

Mercredi en fin de matinée, le convoi présidentiel escorté par des motards se dirige vers le Cap Fréhel où il est attendu depuis déjà plus d'une heure, le brouillard a retardé l'atterrissage de l'avion du président de la République. C'est à ce moment là que Nadège Garoche arrive en face au volant de sa voiture sur cette route limitée à 90 km/h.

"Au loin, j’aperçois les gyrophares de la gendarmerie, je dis même à mon fils : « oh, regarde on va croiser Emmanuel Macron ! »", raconte la jeune mère de famille, "et même pas 10 secondes après je vois la voiture devant moi presque arrêtée et je freine trop tard pour l’éviter". "Le _choc a été assez violent_, les airbags sont sortis dans ma voiture".

Le convoi est arrivé très très vite, les voitures, les motos roulaient au milieu sur la ligne pointillée de la route.

Les deux conductrices sont légèrement blessées. Nadège Garoche porte une minerve depuis l'accident, entorse aux cervicales. Le médecin de l'hôpital lui a prescrit un arrêt de travail de 10 jours.

L'accident est lié au convoi, évidemment.

Et pour elle, c'est le convoi qui est à l'origine de l'accident même si sur le constat c'est bien elle qui est en tort. _"_S’ils avaient été du bon côté, vraiment à droite de la route, il n’y avait pas lieu de s’arrêter pour les laisser passer parce que c’était en ligne droite, il n’y avait pas d’obstacles, ni devant ni derrière", raconte Nadège Garoche.

Les voitures accidentées sont au garage en attente du passage des experts en assurances.

Quant aux escortes présidentielles, elles sont autorisées à déroger aux règles du code la route.

En 2016, un automobiliste était mort à la Rochelle, victime d’un accident alors qu'il avait été contraint de se rabattre sur le bas-côté pour laisser passer le convoi présidentiel de François Hollande.