Gilet jaune blessé à Bordeaux : "Je ne peux toujours pas travailler, les mois sont très difficiles"

Olivier Beziade a été blessé pendant de violents heurs entre force de l'ordre et manifestants en marge de la manifestation des gilets jaunes à Bordeaux le 12 janvier 2019

"C'est une très bonne nouvelle ! Enfin ce dossier avance ! La procédure judiciaire est extrêmement longue, cela dure depuis un an. La bonne nouvelle c'est qu'on aura enfin accès au dossier de l'IGPN, qu'on n'avait pas avant. C'est le premier engrenage !" Première réaction d'Olivier Beziade après la mise en examen du policier de la BAC qui l'a blessé en janvier 2019.

Le fonctionnaire de police est mis en examen pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une interruption de travail de plus de 8 jours. Ce membre de la Brigade anticriminalité est soupçonné d'avoir effectué un tir de LBD qui a atteint à la tête Olivier Béziade. Ce pompier volontaire manifestait avec les gilets jaunes dans le centre de Bordeaux.

Lourdes séquelles

Le témoignage d'Olivier Béziade sur France Bleu Gironde un an après sa blessure Copier

Père de trois enfants, il est resté quatre jours dans le coma, victime d'une hémorragie cérébrale. Il souffre toujours aujourd'hui d'importantes séquelles. "Je ne peux plus travailler, confie-t-il à France Bleu Gironde donc les mois sont très difficiles. Maintenant je fais des crises d'épilepsie, ça dure depuis six mois. Je vais avoir surement un traitement à vie... Je suis donc suivi par une assistante sociale pour me reconnaître travailleur handicapé. J'ai quand même une maison à payer, j'ai trois enfants, j'ai une vie !"

Le contexte des manifestations était particulier selon SGP Police Gironde

Bordeaux a été pendant plusieurs mois un important foyer de contestation pour le mouvement des gilets jaunes et des dégradations et des violences y ont eu lieu régulièrement les samedis de manifestation durant l'hiver. Le syndicat SGP Police en Gironde rappelle à France Bleu que le contexte était extrêmement tendu et que les forces de l'ordre étaient en situation de "sur emploi".

"Il ne faut pas oublier le contexte de cette malheureuse blessure" précise Philippe Rolland, le secrétaire régional UNITE SGP Police. Et d'ajouter : "Nos collègues étaient sollicités tous les samedis et les interventions étaient très compliquées à gérer avec beaucoup de violence. Je suis persuadé que notre collègue de la BAC n'avait pas l'intention de viser de blesser volontairement"