TEMOIGNAGE - Yolande Meaud, une limougeaude mère de deux victimes des attentats du 13 novembre 2015

Cela fait six ans maintenant que Yolande Meaud, ancienne enseignante à l'école élémentaire Robert Doisneau à Aixe-sur-Vienne, a perdu ses deux filles. Originaires de Limoges, Charlotte et Emilie avaient 29 ans lorsqu'elles ont été tuées ce soir du 13 novembre 2015 sur la terrasse parisienne du Carillon. Yolande Meaud se confie au micro de France Bleu Limousin à l'occasion de l'ouverture du procès.

à lire aussi Les chiffres clés du procès des attentats du 13-Novembre

Ce procès, vous l'attendiez avec impatience ?

Oui je l'attendais, il est indispensable. Je ne sais pas si je l'attendais avec impatience néanmoins, j'ai quand même quelques craintes. J'attends de connaître des vérités qui sont restées dans l'ombre, savoir s'il y a eu peut être, et je le crois, des manquements dans les structures de l'Etat.

Allez-vous assister au procès ?

Je vais assister au procès ponctuellement mais pas dès l'ouverture, plutôt à la fin du mois car j'ai eu des problèmes de santé et qu'il faut savoir se poser. Je ne sais pas encore si je parlerai... en même temps c'est important que les responsables sachent. Ils avaient sensiblement le même âge que mes filles. Je ne pense pas que l'on peut attendre des regrets de leur part. Le procès c'est une chose mais ce n'est bien entendu pas une fin en soi dans la douleur ressentie.

Comment vivez-vous la disparition de vos filles avec le temps ?

Vous savez, perdre un enfant c'est difficile, perdre deux enfants c'est vraiment compliqué. J'ai le soutien de mon fils et de mon petit-fils, on essaie d'avancer le plus positivement possible mais on ne peut pas dire que l'on se réveille le matin en se disant que tout va bien.

Comment vous honorez la mémoire de vos filles ?

Pour moi c'est à Paris qu'elles sont mortes, qu'elles ont disparues, alors tous les ans je m'installe sur la terrasse du Carillon, c'est ainsi que je me recueille. J'y vais pour rencontrer les parents d'un ami qui a disparu en même temps que mes filles. On se soutient, et c'est très important pour moi.

Quel souvenir gardez-vous de vos filles ?

Elles étaient heureuses, elles étaient belles, souriantes... elles étaient heureuses de se retrouver à Paris toutes les deux, elles avaient du chemin à faire et on leur a coupé l'herbe sous le pied d'une façon atroce.

Au printemps dernier, le maire d'Aixe-sur-Vienne, René Arnaud a fait planter deux magnolias derrière l'école élémentaire Robert Doisneau où les jumelles avaient été scolarisées et où leur mère a enseigné pendant une vingtaine d'année. Deux stèles en leur hommage ont été érigées au pied des arbres : "ces jeunes filles étaient très proches de la nature donc ça nous a semblé être pertinent d'avoir des arbres qui vont grandir et fleurir et qui vont permettre de perpétuer leur mémoire. L'idée c'est que l'on oublie pas et que l'on continue de lutter".

Et pour continuer ce devoir de mémoire, le directeur de l'école Olivier Chaminant incite les enseignants à expliquer aux enfants la symbolique de ces stèles.