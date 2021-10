TÉMOIGNAGE - A Lamballe, Sarah a pris des voleurs en filature et permis leur arrestation

Sarah a 30 ans. Elle est cariste. Jeudi 22 octobre, après avoir quitté son travail, elle va faire quelques courses au supermarché Aldi de Lamballe. Elle est alors témoin d'un vol dans le magasin. Un jeune homme sort en courant avec un sac rempli de courses. "Est-ce que vous voulez que je l'attrape ?" lance alors naturellement la trentenaire.

Les caissières doutent. Elles lui disent que c'est risqué, mais Sarah n'écoute que son courage, laisse ses achats et monte dans sa voiture. "Quand j'ai vu la tête des caissières, ça ne m'a pas plu. Moi je galère tous les mois à faire mes courses et il n'y avait pas de raison que lui parte sans payer comme ça...il y a des règles, il faut les respecter."

Félicité par les gendarmes

Sur le parking, la Bretonne aperçoit le voleur monter dans une voiture. Il retrouve un autre individu. Sarah appelle les secours, donne le signalement de la voiture et sa plaque d'immatriculation. Elle prend le véhicule en filature. "Il m'a remarqué au bout de quelques minutes. J'ai dissimulé mon visage avec un cache-cou. Il a commencé à accélérer quand il a vu que je le suivais toujours. Sa route s'est terminée dans une voie issue et je l'ai bloqué en attendant l'arrivée des gendarmes," raconte la jeune femme. "J'ai pensé que ça pouvait déraper quand on est arrivé dans la voie sans issue. Je me suis dit que s'ils me chopaient à deux, j'étais mal. Mais je sais me défendre."

Sarah est ensuite retournée au magasin pour régler ses achats. Convoquée par les gendarmes pour être auditionnée elle a été félicitée par les militaires. "Le gendarme m'a dit qu'il ne fallait pas hésiter si je voulais me reconvertir. Pour moi c'est assez normal de faire ça. Je ne demande rien mais je suis contente qu'on reconnaisse et qu'on encourage les bonnes actions."