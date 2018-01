Terrasson-Lavilledieu, France

C'est un réflexe héroique qu'a eu Akin Témel ! Cet habitant de Terrasson, en Dordogne, a sauvé de la noyade un voleur qui voulait dérober la voiture de son frère. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi 22 à mardi 23 janvier, il y a une semaine. Alors sur son lieu de travail Akin Témel reçoit un coup de téléphone de son frère paniqué. "Il me dit 'viens ! Ils sont en train de voler ma voiture'". Mais quand Akin Témel arrive, les deux malfaiteurs tentent de le semer au bord de la Vézère, une rivière alors en crue. L'un d'eux va même jusqu'à sauter dans l'eau. "Sur le coup, on était énervé, ils ont voulu faire Mac Gayver pour voler une voiture... Mais le premier réflexe, c'est de le sortir de là". Dans l'eau, le voleur se débat, appelle à l'aide, Akin Témel parvient à le sortir du fleuve. "Il tremblait de froid, presque en hypothermie". Akin Témel et son frère laissent repartir les deux malfaiteurs. "On leur dit qu'on va porter plainte !"

Akin Témel a sauvé de la noyade un voleur de voiture la semaine dernière à Terrasson Copier

Le sauveteur finalement menacé avec un couteau !

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une demi-heure plus tard, l'un des deux voleurs se rend dans le restaurant tenu par Akin Témel. "Il m'a menacé avec un couteau, il m'a dit qu'il me retrouverait et me tuerait". Le sauveteur héroïque n'en revient pas. "On les sauve de là, alors que ce sont des voleurs et l'un d'eux revient me menacer, c'est n'importe quoi". Akin Témel ne regrette pas son geste, mais ne se considère pas pour autant comme un héros. "Je n'ai pas fait ça pour ça, je l'ai fait pour le sauver !"

à lire Dordogne : il sauve de la noyade le malfaiteur qui voulait lui voler sa voiture

Finalement, les deux voleurs ont été placés en garde à vue. Ils devront s'expliquer devant le tribunal de Périgueux au mois de Juin prochain.