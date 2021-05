Témoignage - Ana refuse de continuer à vivre dans la peur de son ex conjoint violent

Ana n'a que 32 ans, mais déjà la moitié passée sous les coups de son ex conjoint. Cet homme 37 ans a été condamné à un an de prison ferme pour l'avoir agressée en juillet 2019. Mais depuis avril 2020, il est libre. Ana vit dans la peur et a décidé de témoigner pour alerter.

C'est une jeune femme toute mince, qui cache sous sa fragilité apparente, une force démesurée. Celle de s'élever contre le sort fait aux victimes de violences conjugales. "Il est actuellement libre, ne respecte aucune de ses obligations, comme le suivi psychiatrique, ou l'interdiction de m'approcher, dénonce-t-elle, je veux témoigner pour dire que ce n'est plus à nous, les victimes, de fuir, de se cacher et de vivre dans la peur".

Condamné à deux ans de prison dont un ferme

Alors qu'ils étaient séparés en juillet 2019, l'homme monte un stratagème pour s'introduire dans le domicile d'Ana, et l'agresse devant sa fille et sa mère. Il sera condamné en novembre 2019 à 36 mois de prison dont six avec sursis. Peine réduite en appel à deux ans de prison, dont un avec sursis. Et une interdiction de s'approcher d'Ana et de leur fille pendant trois ans.

En avril 2020, pendant le confinement, il sort de prison. Et l'enfer recommence pour la jeune femme. "Il a trouvé mon adresse, je sais qu'il m'a suivie", raconte-t-elle Constamment sur le qui vive, elle craint sérieusement pour sa vie. "Il n'est pas psychopathe, mais il a besoin de soins psychiatriques, qu'il ne suit pas. L'agression prouve qu'il est capable du pire".

Elle remue ciel et terre pour essayer de se protéger

Aide à domicile, Ana ne roule pas sur l'or et n'a pas les moyens de déménager. Qui plus est, sa fille est scolarisée dans un lycée et elle veut lui laisser de la stabilité. Alors la peur au ventre, elle vérifie dix fois qu'elle a bien fermé sa porte d'entrée, elle surveille les voitures qui la suivent. Et elle alerte sur sa situation. "Les gendarmes m'écoutent mais ils me disent que malheureusement ils ne peuvent rien faire".

Il y a un an et demi, elle avait écrit à Emmanuel Macron. "Il y a un discours politique sur la lutte contre les violences faites aux femmes, alors je l'ai alerté sur ma situation". Elle a reçu une réponse, puis plus rien. Elle a donc décidé à présent d'écrire à la procureure de la République de Caen. "Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, pas quand il sera trop tard et que je ne serai plus là".

"Faites quelque chose tant qu'il est encore temps, tant que je suis encore en vie" implore Ana