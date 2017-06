TEMOIGNAGE - En Alsace, une jeune femme porte plainte contre l'armée pour harcèlement moral et sexuel

Une ancienne militaire attaque l'armée en justice. Morgane Blanchet était engagée au 54e régiment de transmission d'Oberhoffen. La jeune femme de 19 ans vient de porter plainte pour harcèlement moral et sexuel de la part de ses chefs.

Morgane Blanchet, ex-militaire de 19 ans attaque l'armée. Elle vient de déposer une plainte au commissariat de Haguenau pour harcèlement moral et sexuel de la part de gradés. Les faits remontent à mai de l'an dernier, lorsque la jeune femme fait ses classes au camp de manœuvres de Bitche avec le 54e régiment de transmission d'Oberhoffen : "Certains cadres le soir avaient régulièrement un coup dans le nez. C'était des petites remarques de mon chef de section".

J'adore les blacks aux cheveux courts et aux grosses fesses" - ce qu'aurait dit le chef de section à la jeune recrue

Ce chef de section se serait fait plus insistant à la nuit tombée, après avoir ordonné à Morgane Blanchet de marcher au pas dans un étang : "Vers 3 heures du matin il m'a réveillé. Il m'a mis au garde à vous et m'a fait marcher au pas dans le lac. J'avais de l'eau jusqu'au-dessus de la poitrine. J'ai été loin derrière des arbres pour me sécher. J'avais enlevé tous mes vêtements, j'étais avec ma serviette et là j'entends des bruits de pas. Je me retourne et je le vois lui avec sa lampe frontale. Il me regarde et il me dit "Oh la la Blanchet tu m'excites"."

Et quand la jeune-femme commence à se plaindre de ce genre de comportement : "On a commencé à me menacer : "ferme ta gueule sinon je te péterais la bouche sur le parking." Et puis il y a eu un fameux soir où il y avait un de mes cadres qui m'a demandé de me mettre au repos devant lui.

Il m'a mis deux droites dans la figure. Quand j'ai demandé pourquoi, il m'a dit 'parce que je n'aime pas ta gueule, t'as intérêt à fermer ta gueule'".

Morgane Blanchet finira par être renvoyée de l'armée, officiellement pour insuffisance des résultats dans sa formation, mais la jeune-femme est convaincue qu'on lui a fait payer le fait de s'être rebellée : "On m'a appelé pour me dire tu n'es plus du régiment. Pour moi ça a été la douche froide parce que le régiment c'est mon logement, mon gagne pain, des gens que je considère comme ma famille."

Sa plainte vient d'être classée sans suite par le parquet, mais la jeune-femme et son avocat envisagent de déposer une nouvelle plainte avec cette fois constitution de partie civile. Elle promet de contre-attaquer en justice aux côtés d'autres jeunes-femmes qui, dit-elle, auraient été victimes de ce genre de comportement dans d'autres casernes.

Contactée par France Bleu Alsace, l'armée n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.