Témoignage - Arbitre agressé à Gérardmer : "Je tombe au sol, et je perds connaissance"

La voix est fatiguée, peut-être marquée par ces nuits où le sommeil reste difficile à trouver. Frédéric Olry en vient même à prendre des somnifères, tant l'arbitre est encore hanté par cette violente agression dimanche 4 juin lors d'un match de football à Gérardmer. Une rencontre de fin de saison en D3 entre Gérardmer et Dommartin-lès-Remiremont, sans enjeu, où des joueurs l'ont menacé de mort, avant de le frapper au sol.

15 jours d'incapacité totale de travail

Après plusieurs contestations à l'arbitrage en première période, Frédéric Olry siffle un pénalty à la 88eme minute en faveur de Dommartin-lès-Remiremont. L'arbitre sort un carton jaune, s'en suit des menaces et des insultes. Le carton rouge est alors dégainé. "Je remplie ma feuille, j'ai un joueur qui vient vers moi en courant et je prends un violent coup de tête sur le côté, je tombe au sol, et je perds connaissance", se souvient Frédéric Olry.

Trou noir. Il se réveille dans le vestiaire complétement sonné. "J'ai pris plusieurs coups de pied dans la tête, dans les côtes. J'ai les côtes qui sont touchées, avec plusieurs hématomes", décrit l'arbitre, qui est alors évacué en direction de l'hôpital de Remiremont, à une trentaine de minutes de là.

"Même en me mettant des coups, on m'a pas retiré la passion"

Après avoir passé un scanner, son médecin lui prescrit le lendemain 15 jours d'ITT. "Les jours passent, et ça va mieux, mais c'est plus le moral qui prend un coup", confie Frédéric Olry, je prends des cachets, je dors pas la nuit, il y a eu des menaces qui ont été faites... Ils connaissent mon nom, vu ce qu'ils ont fait sur le terrain, qu'est-ce qu'il peuvent faire en-dehors ?"

Il craint que cette agression le suive encore longtemps, à tel point qu'un retour sur les terrains pour la saison prochaine reste en suspend. "Je ne peux pas vous dire, la passion est toujours là, mais est-ce que je ne vais pas rester avec cette image [de l'agression NDLR] dans la tête ? Me dire, que quand je vais siffler, le joueur va venir me mettre un coup ? Je ne sais pas..."

Le club de Gérardmer annonce les sanctions les plus lourdes

Le monde du football amateur a vivement réagi suite à cette agression si violente. "Nous entendrons dès aujourd’hui, le responsable en cause et d’ores et déjà, les sanctions les plus lourdes sont envisagées, ainsi que pour d’autres joueurs, ayant interférer dans cette situation détestable", a écrit dans un communiqué Fabrice Défrenoux, président du club de Gérardmer. Il entend exclure du club à vie l'agresseur et promet une tolérance zéro.

L'arbitre a porté plainte pour agression et menaces de mort contre trois joueurs, dont l'un, âgé de 22 ans, a été placé mardi en garde à vue. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Gérardmer. Si de telles violences restent rares sur les terrains vosgiens, elles inquiètent les instances dirigeantes. "Malgré les efforts qui sont faits, à travers des formations et de la prévention, il y a quand même des individus à la marge qui viennent mettre du sable dans les rouages", regrette Daniel Daubié, président de la commission des arbitres dans les Vosges.

La formation de trois jours des arbitres comporte des mises en situation dans lesquelles les candidats sont confrontés à des scénarios conflictuels. Les sanctions, au niveau des clubs, peuvent aller jusqu'à la radiation à vie du joueur. Si le nombre d'ITT dépasse les huit jours, cela passe alors au pénal, avec des peines pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.