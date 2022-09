TÉMOIGNAGE - Attentat du 14 juillet à Nice : "Six ans après, il y a toujours des cauchemars, des angoisses..."

Stéphanie Marton et ses enfants font partie des victimes de l'attentat de 14 juillet 2016, à Nice. Six ans après, alors que s'ouvre le procès, la famille a encore les séquelles de l'attaque.

Un nouveau procès pour terrorisme qui s'ouvre ce lundi 5 septembre, à la Cour d'Assise de Paris, celui de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Ce jour là, un camion fonce droit sur la foule assemblée sur la promenade des Anglais pour regarder le feu d'artifice. L'attaque fait 86 morts et plus de 400 blessés. Parmi eux, Stéphanie Marton.

Six ans après l'attaque, le traumatisme est toujours là

Stéphanie Marton vit aujourd'hui à Cherbourg, pour "repartir à zéro". Cette mère de neuf enfants est originaire de la Manche, de Barneville-Carteret, et a décidé de partir de Nice après l'attentat. Six ans après le drame et deux ans après son arrivée à Cherbourg, la famille subit pourtant encore les répercussions de cette soirée. "On s'aperçoit qu'en fait, que ce soit à Nice, que ce soit à Cherbourg, que ce soit ailleurs, on ne se sent en sécurité nulle part," confie Stéphanie.

Ce 14 juillet 2016, cinq des neuf enfants étaient avec leur mère quand le camion a foncé sur la foule. Stéphanie a été blessée aux deux genoux et doit maintenant se déplacer avec une cane, mais tous s'en sont sortis vivants. Maintenant, il faut vivre avec les images, les souvenirs. "On gère au jour le jour," explique Stéphanie, "six ans après, il y a toujours des répercussions, des cauchemars, des angoisses..." Les enfants gèrent plus ou moins bien ce traumatisme. La plupart ont du mal ou de veulent plus en parler, d'autres n'arrivent plus à sortir seuls ou à être dans une foule.

Il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas vivre dans la peur

Ce déménagement, loin du lieu de drame, n'a rien effacé, et aujourd'hui, Stéphanie envisage de retourner vivre à Nice. "Je cherche un psychologue pour mes enfants, pour Lazard, surtout parce qu'il a beaucoup de difficultés. J'en ai contacté plusieurs sur Cherbourg," explique la maman, "ils m'ont tous répondu négativement en me disant qu'ils n'étaient pas du tout formés pour le traumatisme dû à l'attentat." À Nice, des cellules ont été créées et des psychologues formés indique Stéphanie. "Il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas vivre dans la peur, dans le refus d'aller dans un club sportif, dans le refus d'aller à l'extérieur même pour sortir le chien," s'inquiète-t-elle.

Stéphanie a fui Nice après l'attentat mais envisage aujourd'hui de retourner y habiter. Copier

Témoigner au procès pour leur dire "la vie qu'ils ont gâchée"

Alors que le procès démarre, Stéphanie commence à angoisser un peu. Après avoir beaucoup hésité, elle a décidé de témoigner. Ce sera le 14 octobre prochain. Avant de se décider, elle a discuté notamment avec des membres de "La promenade des Anges", l'association de victimes créée après l'attentat et dont elle fait partie, puis son fils Lazard lui a dit "Mais pourquoi toi t'irais pas raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on vit maintenant ? Après tout , ils doivent le savoir qu'ils ont gâché notre vie." Stéphanie parlera donc devant la Cour d'assises spéciale de Paris, pour représenter ses enfants au procès.

Après beaucoup d'hésitation, Stéphanie Marton ira à Paris pour témoigner au procès. Copier

"J'appréhende," reconnaît-elle, "parce que c'est quand même un tribunal et puis me retrouver devant les accusés, je sais pas quelle sera ma réaction." Mais cette mère de famille a aussi "un peu hâte de les voir, de leur dire ce qu'on ressent encore maintenant." Et elle conclut : "j'ai hâte qu'ils soient condamnés, qu'ils restent en prison et qu'ils n'en sortent pas."

Le procès doit durer plus de trois mois pour un verdict qui sera rendu le 16 décembre 2022.