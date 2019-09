TEMOIGNAGE : aux assises du Nord, le principal accusateur de Sylvain Dubois lui demande "d'avouer"

Bourbourg, France

Au procès de Sylvain Dubois, devant la cour d'assises du Nord, à Douai, c'est toujours parole contre parole. L'ancien animateur et responsable de centres de loisirs de la ville de Bourbourg, dans le Dunkerquois, est jugé pour viols et agressions sexuelles sur sept enfants et adolescents, pendant plus de vingt ans. Des faits qu'il nie depuis le début de l'enquête, et depuis l'ouverture de son procès, jeudi.

Vendredi, la journée a été consacrée au témoignage de Mickaël, 34 ans. C'est lui qui a porté plainte le premier, en 2015. Il affirme que les agressions ont commencé alors qu'il avait entre 6 et 8 ans, qu'elles se sont poursuivies tout au long de l'adolescence, au rythme d'une à deux fois par semaine dans l'appartement de l'animateur situé juste au dessus du centre de loisirs. Et que devenu adulte, il était tellement sous l'emprise de Sylvain Dubois qu'il a eu une liaison avec lui.

"J'ai vécu une tragédie" - Mickaël, 34 ans

Le plaignant s'est présenté hier à la barre comme un homme "traumatisé". "Mon histoire, je peux en faire un film", explique-t-il au micro de France Bleu Nord, "j'ai vécu une tragédie. J'ai gardé le silence parce que j'avais la honte de parler". S'il a porté plainte, c'est parce qu'il a su que Sylvain Dubois avait parlé à son fils, et que "tout est revenu". Ce procès, 25 ans après, est pour lui "très important. Je suis épuisé, mais je veux aller jusqu'au bout. Je garde la tête haute".

Au cours de l'audience, Mickaël s'est adressé directement à l'accusé : "pourquoi tu veux pas avouer, Sylvain ?". L'accusé l'a fixé sans émotion apparente, et a gardé le silence. L'accusé continue à nier les faits. Il ne reconnait qu'une liaison à l'âge adulte. Il a répété "ne pas être un violeur d'enfants".

