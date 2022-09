TÉMOIGNAGE - Collision entre une voiture et un car scolaire en Mayenne : le conducteur du bus raconte

Après la collision entre une voiture et un car scolaire ce mardi matin qui a fait six blessés dont un grave à Sainte-Gemmes-le-Robert, près d'Évron, en Mayenne, le conducteur du car témoigne sur France Bleu Mayenne, "il arrivait trop vite" selon lui et n'a pas "réussi à l'éviter".