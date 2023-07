TÉMOIGNAGE - Ils ont sauvé une fillette de 4 ans emportée à 500 mètres au large de Canet-en-Roussillon

Ce sont les héros du jour à Canet-en-Roussillon : ce mercredi, Maéva Salom, 17 ans, et Hugo Giner, 20 ans, ont tous les deux récupéré une fillette de quatre ans emportée avec sa bouée au large de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). Alertés d'abord par des baigneurs qui distinguent une bouée jaune s'éloignant du rivage, les deux pompiers-sauveteurs ont immédiatement grimpé sur le jet-ski.

Maéva et Hugo partent d'abord vérifier si quelqu'un est accroché à la bouée. Mais très vite, l'information est confirmée par un message venu de la plage, une petite fille de quatre ans est portée disparue en mer.

"Soudain, on a vu les deux brassards roses..."

"On a pas mal galéré avec le vent et les vagues très fortes. On tournait depuis 20 minutes quand, à environ 500 mètres du bord, on a aperçu la bouée jaune de la petite fille mais la petite n'était pas là... " raconte Maéva Salom, qui rentre en septembre en terminale au lycée de Canet. "On a alors fait demi-tour et là, derrière une vague, soudain, on a vu les deux brassards roses !"

Maéva plonge alors pour récupérer la fillette. "Elle était en état de choc. Elle appelait sa maman en anglais. On a pu communiquer avec des gestes pour essayer de la rassurer," se souvient Hugo Giner, le chef du poste de secours n°7 de Canet, et lui aussi originaire du département. "Elle pleurait, elle n'était vraiment pas bien. Il faut dire que c'était profond, qu'il y avait vachement de vagues. Je pense que c'était traumatisant pour elle", abonde Maéva.

"On fêtera ça entre nous plus tard"

Les deux jeunes s'expriment calmement et avec un sang-froid étonnant. "On est immédiatement rentré vers la plage. Le père a alors pleuré vingt bonnes minutes en serrant sa fille dans ses bras," sourit Hugo. La petite fille en hypothermie est ensuite transportée par les pompiers vers l'hôpital de Perpignan mais son état n'inspire pas d'inquiétude.

"Avant de partir, le père nous a remercié à plusieurs reprises. On est tous fiers de nous mais il faut qu'on reste concentré car la journée de surveillance n'est pas terminée... On fera un bon goûter entre nous plus tard pour fêter ça," conclut Hugo.