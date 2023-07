Témoignage d'un buraliste nantais pillé par les jeunes de son quartier : "Un truc a été cassé entre nous"

"J'ai ouvert la porte, c'était un carnage, un capharnaüm avec tout ce tabac par terre", raconte Pascal Prout, gérant du tabac Le Virginia, dans les quartiers nord de Nantes. Et c'est sans compter les paquets de cigarettes que les jeunes ont volés ainsi que les produits CBD, les jeux à gratter, les canettes de Red Bull, etc. Même la caisse enregistreuse, qui ne contenait qu'un fond de monnaie, a été arrachée.

Équipé d'une caméra dans son bureau de tabac, Pascal Prout a visionné les images de vidéo surveillance après cette nuit de pillage. Ils sont une vingtaine et arrivent à toute vitesse : "J'estimais être hyper bien sécurisé et ils sont rentrés en l'espace d'une minute. Ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est le film Les Oiseaux d'Hitchcock".

Pascal Prout, qui habite le quartier, tient Le Virginia depuis 20 ans et il n'a pas prévu de s'en aller. Mais cette violence l'inquiète : "Vraiment, on s'étonne de ce que va être demain. Ce sont des jeunes qui sont encore à l'école, ils sortent du biberon ! Qu'est-ce que ça va être après ?" Devant son magasin, il a retrouvé un bidon d'essence. Le buraliste en est persuadé : "C'était prévu de cramer."

Le nombre exact de paquets de cigarettes volés n'est pas encore inventorié. © Radio France - Anne Bertrand

Le commerçant se demande pourquoi toute cette violence envers un bar-tabac, qui fait aussi épicerie de quartier, propose des services bancaires et ce 6 jours sur 7, de 6h30 à 19h : "Quand je me lève à 5h du matin et que je viens ici, c'est mon métier d'accord mais c'est pour la population. Quand on voit ça, on ne comprend pas."

"Les jeunes, je les verrai d'un autre œil"

Le Virginia, fermé depuis vendredi, ne rouvrira pas avant lundi 17 juillet. Pascal Prout estime la perte de son chiffre d'affaires entre 6.000 et 8.000 euros par jour. Le pire, c'est qu'il connaît les jeunes qui ont attaqué le magasin, ce sont aussi des clients. Son employé, Pascal Bertin, s'interroge : "Comment on va réagir maintenant face à des mômes qui ont l'habitude de nous agresser verbalement ? Car ces jeunes-là, ils ne seront pas punis".

Pascal Prout, qui a porté plainte, ne place pas non plus grand espoir en la justice. Il ne sait pas davantage quelle sera sa réaction, quand le Virginia rouvrira : "Les jeunes, je les verrai d'un autre œil. Il y a un truc qui a été cassé entre nous et c'est difficile de recoller. Le temps parlera mais je pense qu'un truc est bien cassé."